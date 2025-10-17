Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe ziyaretleri kapsamında Arapgir ilçesini ziyaret ederek, ilçede yapılan ve yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi. Arapgir ilçesindeki temasları kapsamında ilk olarak Arapgir Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Başkan Er, Muhammet Kılıçaslan'a görevinde başarılar diledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde hummalı bir yol çalışması yürüttüklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hem Malatya merkez, hem de kırsalda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, 2025 yılı programını her ilçenin potansiyeline göre ayarladıklarını söyledi. Arapgir'in kendi memleketi olduğunu ancak her ilçeye adil hizmet yaptıklarını ibelirten Başkan Er, 'Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölge hizmet alanımızda değil ama burası önemli bir aks. Arapgir'de bu yıl 100 milyon liralık asfalt ve MASKİ yatırımı gerçekleştirildi. Arapgir'imize hayırlı olsun' dedi.

'ARAPGİR-MALATYA KARAYOLU SÜREKLİ GÜNDEMİMDE'

Arapgir-Malatya karayoluna da dikkati çeken Başkan Er, 'Malatya-Arapgir karayolu hakikaten iyi bir standarda gelmeli. Onunla ilgileniyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve karayolları ile görüştük. İhale yöntemiyle yapmayı planlıyoruz. Markaja aldığımız bir konu, yapılacak' diye konuştu.

MHP Arapgir İlçe Başkanı Cengiz Koca, Arapgir'de Büyükşehir'e ait olmayan arayollarda Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması yapıldığını ifade ederek, Başkan Er'e teşekkür etti. AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Fikri Konukçu ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Yol Asfalt ve MASKİ ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 'Arapgir bugüne kadar almadığı hizmetleri başkanımızla alıyor. Arapgir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan yolları bile Malatya Büyükşehir Belediyemiz yapıyor' ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, daha sonra Arapgir ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlar, Er'e 'Sizleri gördükçe mutlu oluyoruz. Yollarımız yapılıyor. Malatya-Arapgir yolu içinde desteğinizi bekliyoruz. Herkes seni seviyor. Bir haftada Arapgir değişti' dediler.

Bir vatandaşın 'Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı var mı?' sorusuna, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve yerel yönetimler olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. 25 binin üzerinde nüfusu bulunan yerlere doğal yaşam alanları oluşturuldu. Büyükşehir Belediyemizin çok güzel bir doğal yaşam alanı var. Bakım merkezi ve modern bir ameliyathane yaptık. Sokak hayvanları için ameliyathanemiz var. Sokak hayvanları konusuna çok dikkat ediyoruz' cevabını verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, daha sonra Arapgir Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Er, önümüzdeki dönemde toplu bir çalışma yapacaklarını ve sistemi değiştireceklerini belirterek, öncelikleri toplayıp en önemliden başlayıp çalışmaları yapacaklarını söyledi.