Malatya Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini rahatlatmak, vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri adına sokak, cadde, bulvar, kuşak yolları ve ana arterelerde yol bakım ve yapım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

MALATYA(İGFA) - Kent merkezindeki ulaşım güvenliğini ve konforunu üst seviyelere çıkarmak adına şehrin birçok noktasında ulaşım yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın en kalabalık mahallelerinin yollarını birbirine bağlayan ve trafik yoğunluğunu yüksek olduğu Mehmet Akif Üstündağ Caddesi’nde hummalı bir yol çalışması gerçekleştiriyor. Kuzey Kuşak Yolu’nun devamı olan ve Yeşilçam Caddesi’ne, oradan da Elazığ-Malatya Karayolu’na entegre olan Mehmet Akif Üstündağ Caddesi; Hanımınçiftliği, Battalgazi, Göztepe, Tandoğan, Orduzu mahallelerini de birbirine bağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Mehmet Akif Üstündağ Caddesi’nde öncelikle bozulan ve hasar gören yolu asfalt freze makineleriyle kazıyarak, asfalt serimine uygun hale getirdi. Kazıma işlemelerinin bittiği yerlerde ise asfalt çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarakvatandaşların hizmetine sundu.

16 metre genişliğinde olan yola ayrıca bisiklet yolu, otopark (yan cepler) , kaldırım (çift yön) ve aydınlatma (çift yön) gibi sanat yapıları da yapılarak, ulaşım güvenliği ve konforu en üst seviyeye çıkarılıyor.