UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 486'ncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde büyük gün yaklaşıyor. Festivalin en önemli geleneği olan saçım töreni öncesinde, halka dağıtılacak 10 ton mesir macunu için geleneksel dua töreni düzenlendi.

MANİSA (İGFA) - Bu yıl 486'ıncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 26 Nisan Pazar günü saçımı yapılacak olan 10 ton mesir macunu için protokol üyelerinin katılımıyla mesirin duası yapıldı.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin imalathanesinde gerçekleştirilen törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Dernek Başkanı Ufuk Tanık ile ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından okunan duaların ardından, Vali Özkan ve protokol üyeleri, 486 yıllık geleneği temsilen ilk mesir macunlarını basın mensuplarına saçtı. Şifalı içeriği ve asırlık tarihiyle bilinen mesir macunları, pazar günü gerçekleşecek büyük buluşma için paketlenerek hazır hale getirildi.

Festival coşkusunun zirveye ulaşacağı 26 Nisan Pazar günü, şehir genelinde belirlenen 45 farklı noktadan toplam 10 ton mesir macunu halka saçılacak. Bu yılki organizasyonla yarım milenyuma yaklaşan bu kadim geleneğin tüm dünyaya bir kez daha tanıtılması hedefleniyor.