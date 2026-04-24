Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESMEK Oyun Evleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla kutladı. Kentin farklı noktalarında hizmet veren oyun evlerinde düzenlenen etkinlikler, miniklerin bayram sevincine sahne oldu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara özel hazırlanan programlarda, oyunlar, gösteriler, şarkılar ve çeşitli atölye çalışmalarıyla 23 Nisan'ın ruhu doyasıya yaşatıldı.

Çocuklar, Türk bayrakları ve rengârenk süslemelerle donatılan alanlarda hem eğlendi hem de bayramın anlam ve önemine dair farkındalık kazandı.

Etkinlikler boyunca çocuklar neşe dolu anlar yaşarken aileler de bu özel anlara eşlik ederek mutluluğu paylaştı. Öğretmenler ve eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen aktivitelerde, miniklerin sosyal gelişimini destekleyen oyunlar ve yaratıcı etkinlikler büyük ilgi gördü.