486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl bir ilk gerçekleşti ve Fitoterapi Günleri kapılarını açtı. Mesir Macunu'nun asırlık şifa mirasını bilimsel bir süzgeçten geçirmeyi hedefleyen etkinlikte; fitoterapi, eczacılık ve geleneksel tedavi yöntemleri uzman isimler tarafından ele alınıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da iki gün sürecek olan programda, Mesir Macunu'nun tarihsel yolculuğu ve modern tıptaki yeri detaylıca değerlendiriliyor.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Ekmen Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Ecz. Didem Özel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Turgut Pehlivan, 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu, Eczacılar ve akademisyenler katıldı.

Festivalin köklü geçmişine vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, organizasyonun kapsamını genişlettiklerini ifade etti. Dutlulu, 'Sadece bir saçım töreni veya konserler dizisi değil; kültürle, sanatla ve gastronomiyle yoğrulan bir festival inşa ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de belirttiği gibi, Mesir aslında dünyanın ilk formüllerinden biri, bir ilaçtır. Bir eczacı olarak, bu şifa kaynağının bilimsel yönünü öne çıkarmak benim için büyük bir gurur' dedi.

HEDEF: ULUSLARARASI ECZACILIK KONGRESİ

Başkan Dutlulu, Fitoterapi Günleri'nin bir başlangıç olduğunu belirterek, 'Bu ilki mutlaka geliştireceğiz. Hedefimiz, üniversiteler ve Eczacılar Birliği'nin desteğiyle bu etkinliği uluslararası bir eczacılık kongresine dönüştürmek. Mesir'in içeriğindeki 41 çeşit baharatın dozaj hassasiyetini ve endikasyonlarını bilimsel olarak çalışmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü maddi desteği sağlamaya hazırız' dedi.

Dolu dolu bir festival yaşandığını vurgulayan Başkan Dutlulu, 'Bizi en çok heyecanlandıran kısmı Fitoterapi Günleri. Çünkü tarihinde ilk defa Mesir'in ilaç kısmıyla, bilimsel Eczacılığı bir araya getiriyoruz. İçinde 41 çeşit baharat olan bir ilaçtan bahsediyoruz. Bunların hepsinin dozajı o kadar hassas ki belki bu konuda bir dozaj ayarlamasına da gitmemiz lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak maddi olarak imkanları vereceğiz. Ama bu konuda hem üniversitelerden hem eczacılardan destek bekliyorum' şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Türkiye Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Turgut Pehlivan ise, 'Köklü bir geleneğin bilimle buluştuğu, geçmişin şifa mirasının geleceğe taşındığı bir organizasyon bir aradayız. Fitoterapi artık bilimsel temellere oturan bir disiplindir. Doğadan gelen bilgiyi bilimle harmanlayarak toplum sağlığına sunmak eczacıların mesleki sorumluluğudur' dedi. 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu da ilk kez yapılan Fitoterapi Günleri'nin önemine değindi. Mutlu, 'Yıllardır hayalini kurduğumuz bu organizasyonun somut karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gelenek ve bilimi buluşturan bu platform, Manisa'mıza değer katacaktır' diye konuştu.