İzmit Belediyesi, Ebeler Haftası'nda 162 ebeyi görev başında ziyaret ederek haftalarını kutladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 21-28 Nisan Ebeler Haftası kapsamında kent genelinde görev yapan ebeleri unutmadı. Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan ebeler, günlerinde yapılan sürpriz ziyaretlerle karşılandı.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, belediye meclis üyeleri ve koordinatörler sahaya çıkarak ebeleri görev yerlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde, belediyeye ait seralarda özenle yetiştirilen ve belediye personelinin emeğiyle hazırlanan çiçekler ebelere hediye edildi. Şehrin dört bir yanında 38 farklı noktada gerçekleştirilen ziyaretlerde toplam 162 ebenin Ebeler Haftası kutlandı. Gün boyu süren ziyaretlerde sadece bir kutlama değil, aynı zamanda sahada fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına moral ve destek verildi. Heyet, özverili çalışmalarından dolayı tüm ebelere teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.