Kütahya Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği ve Kütahya Fotoğrafçılar, Çiniciler ve El Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında kültür ve sanat alanındaki iş birliklerini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen 'Ortak Hizmet Protokolü' imzalandı.

KÜTAHYA (İGFA) - 'Re-New NATURE KÜTAHYA' temalı seramik sergisiyle somut bir zemine taşınan ve ülkeler arasında sanatsal etkileşimi artırmayı, ortak üretim kültürünü güçlendirmeyi, geleneksel el sanatlarımızı uluslararası ölçekte daha görünür kılmayı amaçlayan protokol kapsamında; kültürel etkinliklerin düzenlenerek süreklilik kazanmasının hedeflendiği belirtildi.



Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Özge Refik Kutsay ve Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı tarafından imza altına alınan protokolün; şehrimizin köklü çini ve seramik geleneğini uluslararası sanat platformlarıyla buluşturacağı ifade edildi.

Başkan Eyüp Kahveci, şehrimizin zanaat ve sanat mirasının korunarak geleceğe taşınması ve yeni nesil sanatçılar için ilham verici bir üretim ortamı oluşturulması amacıyla hayata geçirilen protokolün şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu.