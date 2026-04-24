Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde ve bağlı kuruluşlarında görev yapan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonellerini sahada buluşturdu. TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ne düzenlenen teknik gezi, katılımcılara hem teorik hem de uygulamaya dayalı önemli kazanımlar sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, farklı sektörlerdeki işleyiş yerinde incelendi.

Katılımcılar, rafineri sahasında yürütülen İSG uygulamalarını birebir gözlemleme fırsatı buldu.

TEORİDEN PRATİĞE KRİTİK BAŞLIKLAR

Teknik gezi kapsamında; iş izin sistemi, yüklenici yönetimi, teknik emniyet uygulamaları, acil durum ve yangın yönetimi, proses emniyeti ile üçüncü taraf kontrol mekanizmaları gibi kritik başlıklar detaylı şekilde ele alındı.

Ayrıca iş ekipmanları ile yol ve trafik güvenliği uygulamaları da sahada değerlendirildi. Yapılan incelemeler sayesinde katılımcılar yalnızca bilgi edinmekle kalmadı, aynı zamanda kurumsal refleksleri ve sistematik güvenlik yaklaşımlarını yakından analiz etme imkânı buldu.

KURUMSAL ÖĞRENMEYE KATKI

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan ve dört rafinerisi bulunan TÜPRAŞ'a düzenlenen bu teknik gezi, Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarda görev yapan İSG profesyonelleri arasında ortak bir bakış açısının gelişmesine katkı sağladı.

Aynı zamanda kurumsal öğrenme kültürünün güçlenmesine destek olan programla, farklı alanlarda edinilen deneyimlerin kurum içi uygulamalara yansıtılması hedefleniyor.

İSG KÜLTÜRÜ GÜÇLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışan sağlığını ve güvenliğini önceleyen yaklaşımı doğrultusunda, iyi uygulama örneklerinin paylaşımını ve kurumsal iş birliğini artırmayı sürdürüyor.

Bu tür saha incelemelerinin, mesleki tecrübeyi zenginleştirerek İSG kültürünün tüm birimlerde daha da güçlenmesine katkı sunması bekleniyor.

Programda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür edilirken, benzer mesleki paylaşım ve saha faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.