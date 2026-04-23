Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK) kursiyerleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir projeye imza attı. Kursiyerler tarafından hazırlanan çocuk temalı tablolar, hastanelerin çocuk servislerine hediye edilerek tedavi gören miniklere moral verildi.

MANİSA (İGFA) - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlikte, Daire Başkanı Ural Sevener, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, eğitmenler ve kursiyerler hastaneleri ziyaret etti. Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Alerji Poliklinikleri için özel olarak hazırlanan eserler, hastane duvarlarını renklendirdi.

101 Eser Çocuklar için Sergileniyor

Proje kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne 41, Manisa Şehir Hastanesi'ne ise 60 adet resim armağan edildi. Çocukların hayal dünyasına hitap eden umut dolu eserler, hem hastane ortamına estetik bir görünüm kazandırdı hem de çocukların tedavi sürecine motivasyon kaynağı oldu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, sanatın iyileştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, çocukların hayatına dokunan projelerin süreceğini vurguladı.