Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Adım Adım Manisa Projesi’ kapsamında Sarıgöl ilçesinden şehir merkezine gelen 61 kişilik kadın kafilesi, tarihi mekânları gezdi. Manisa’nın tarihi güzelliklerini keşfeden kadınlar, şarkılar ve danslar eşliğinde keyifli bir gün yaşadı.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak ilçelerde yaşayan kadınların şehrin tarihini daha yakından tanımalarını sağlamak ve kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak için hayata geçirdiği ‘Adım Adım Manisa’ projesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 61 kişilik kadın kafilesi, kent merkezinde ağırlandı. Sarıgöl’den gelen kafileyi, Büyükşehir görevlileri Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde karşıladı. Kahvaltı ikramının ardından Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi. Kafileye Sultan Camii’nin ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yerine ilişkin bilgi verildi. Daha sonra Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaret edildi. Sarıgöllü kadınlar, Manisa manzarasını izleme imkânı sunan Mevlevihane ve Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin maketlerinin yer aldığı Şehzadeler Park’ı da gezdi. Öğle yemeğinin ardından Süreyya Tabiat Parkı’nda kadınlara limonata ikram edildi. Kafile hem sonbaharın tadını çıkarırken hem de müzik eşliğinde dans ederek keyifli zaman geçirdi. Daha sonra Osmanlı Müzesi ziyaret edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde halka hizmet veren Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nun ziyaret edilmesinin ardından gezi programı sona erdi.

Süreyya Tabiat Parkı’nda Müzik Eşliğinde Çok Keyifli Vakit Geçirdik

Geziye annesi ve kızıyla birlikte katılan Ümmü Zengin, “bugün geziye katılabilmek için dün akşam başka bir planımızı iptal ettik ve bu etkinliğe katıldık. Manisalıyız ama bugün gittiğimiz bazı yerleri hiç görmemiştik. Süreyya Tabiat Parkı’nda müzik eşliğinde çok keyifli vakit geçirdik. Geziye benimle birlikte katılan annem ve kızımda çok eğlendi, etkinliği düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ederiz ” dedi.

Hayatımda Belki de İlk Defa Bu Kadar Eğlendim

Çok eğlendiğini belirten Huriye Şimşek, ”bugün şarkılar söyledik dans ettik çok eğlendik hatta hayatım boyunca belki de ilk defa bu kadar eğlendim çok mutluyum Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyorum iyi ki bizim başkanımız” diye söyledi.