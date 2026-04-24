İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3. Rize Kitap Fuarı'nın açılışında okumanın hem kültürel hem manevi bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

RİZE (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3. Rize Kitap Fuarı açılış programına katıldı.

Programda konuşan Bakan Çiftçi, kitabın medeniyetin temel taşı olduğunu belirterek, okumanın yalnızca kültürel değil aynı zamanda manevi bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

'Kitap insanlık hafızasının en sahih taşıyıcısıdır' diyen Bakan Çiftçi, bir milletin ufkunun okuduğu eserlerin derinliğiyle şekillendiğine dikkat çekti. İslam medeniyetinde ilmin merkezi bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan 'Oku' hitabının; insanı, hayatı ve kâinatı anlamaya yönelik güçlü bir çağrı olduğunu dile getirdi.

Gençlerin kitapla buluşmasının önemine işaret eden Bakan Çiftçi, fuarın Rize'nin kültürel hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti.