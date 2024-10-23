Malatya Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik olası afet durumlarına karşı hazırlıklı hale getirmek, afet sırasında yaşanabilecek yaralanmaları en aza indirmek ve can kayıplarını önlemek amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi personelinin afet anında hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebilme becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan tatbikatlarda, yalnızca afet sırasında değil, afet sonrasında yaşanabilecek kaos ve panik anlarında da soğukkanlı bir şekilde nasıl hareket edilmesi gerektiği öğretildi.

Tatbikat sırasında öncelikli olarak, binada meydana gelebilecek bir deprem senaryosu canlandırıldı. Deprem anında personelin bulunduğu yerlerde güvenli pozisyonlar alması ve hızlıca tahliye edilmesi sağlandı. Daha sonra deprem sonrasında oluşabilecek yangınlara karşı itfaiye ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde yangına müdahale konusunda teknik bilgiler de anlatılarak, uygulamalı bir şekilde gösterildi.

KAZAZEDE TAHLİYE SENARYOSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan tatbikatta, deprem ve yangın sonrasında bina içerisinde mahsur kalanların güvenli bir şekilde kurtarılması senaryosu gerçekleştirildi. Bu kapsamda binanın içinde kalan kazazede için en etkin kurtarma yolları kullanarak, personelin güvenli bir şekilde tahliyesi sağlandı. Tatbikatın son bölümünde, tahliye edilen personel toplanma alanlarına yönlendirildi ve burada güvenli bir şekilde nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca acil durum çantalarının ve ilk yardım kitlerinin hazırlanması gerektiği vurgulandı.