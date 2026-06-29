İçişleri Bakanlığı, bu yıl yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2'si gri, 1'i sarı kategoride yer alan toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlardan 115'i tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine yönelik yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 2026 yılı içerisinde 134 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, 2'si gri, 1'i sarı kategoride bulunan toplam 134 PKK/BTÖ mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarına yönelik adli süreçlere ilişkin bilgilendirmede ise 115 kişinin tutuklandığı, 14 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 5 kişinin ise adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, terörle mücadelenin yalnızca güvenlik operasyonlarıyla değil, aynı zamanda ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmalarıyla da sürdürüldüğü vurgulandı.

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtilen açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelenin aynı azimle sürdürüleceği ifade edildi.

Bakanlık, operasyon ve ikna çalışmalarında görev alan Jandarma ve Emniyet teşkilatları ile katkı sunan tüm personellere teşekkür etti.