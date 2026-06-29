Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xiamen kentinde gerçekleştirilen 'Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Deniz Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Semineri'ne katıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'yı ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil eden Büyükşehir Belediyesi personelleri; Antalya'da yürütülen çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, yeşil alan yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğine uyum projeleri hakkında bilgi vererek uluslararası katılımcılarla deneyim paylaşımında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) sponsorluğunda ve Fujian Okyanus Bilimleri Enstitüsü (FIO) organizasyonunda düzenlenen seminere Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelleri Kimyager Dr. Merih Zeynep Çetin ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İpek Korlu katıldı.

Çetin ve Korlu, program kapsamında deniz kaynaklarının korunması, kıyı alanlarının sürdürülebilir yönetimi, mavi ekonomi uygulamaları, iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri ve doğa temelli çözümler konularında kapsamlı eğitimler aldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇEVRE ÇALIŞMALARI ANLATILDI

Seminer süresince katılımcılar, Çin'in deniz ve kıyı alanlarının korunmasına yönelik başarılı uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen seminere katılan Çetin ve Korlu, Antalya'da yürütülen çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, yeşil alan yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğine uyum projeleri hakkında bilgi vererek uluslararası katılımcılarla deneyim paylaşımında bulundu.

Uluslararası bilgi paylaşımının ve iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlayan seminerde elde edilen bilgi ve deneyimlerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen iklim değişikliğine uyum çalışmaları açısından önemli katkılar sunması hedefleniyor.