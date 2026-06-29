İzmit Belediyesi, ilçedeki otel ve konaklama tesislerine yönelik yangın güvenliği denetimlerinin tamamlandığını açıkladı. İtfaiye raporu bulunmayan veya eksikliklerini süresi içinde gidermeyen işletmelerin faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerinin yangın güvenliği durumlarına ilişkin denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından belediyeye iletilen yazı doğrultusunda, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında işletmelerin yangın emniyet durumları kontrol edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen denetimlerde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin esas alındığı belirtildi.

Açıklamada, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu gösteren itfaiye raporunu ibraz edemeyen konaklama tesislerinin, ilgili mevzuat kapsamında faaliyetten men edileceği ifade edildi.

İşletmelere verilen sürelerin yalnızca itfaiye raporunun alınabilmesi için gerekli yapısal imalat ve tadilat işlemleriyle sınırlı olduğu vurgulanırken, bu süreç içerisinde tesislerin ticari faaliyet yürütmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yasal süre sonunda eksikliklerini tamamlamayan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geçerli itfaiye raporunu sunamayan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edileceği, ardından mühürlenerek kapatılacağı bildirildi. İzmit Belediyesi, işletmelerin mağduriyet yaşamaması için eksikliklerini zamanında gidermeleri çağrısında bulunurken, yangın güvenliği tedbirlerini eksiksiz uygulayan ve yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmecilere teşekkür etti.