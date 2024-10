Ankara’da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz. Bir türlü akıllanmıyorlar" dedi.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var" dedi. Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"BU PKK'LI ŞEREFSİZLERE HAK ETTİKLERİ CEZAYI HER SEFERİNDE VERİYORUZ"

Saldırıya yönelik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den de açıklama geldi. Saldırıyı PKK'nın düzenlediğini açıklayan Güler, şöyle konuştu:

"TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız! Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin."

ADALET BAKANI: BİR BAŞSAVCIVEKİLİ VE 8 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelen açıklamada patlama ile ilgili 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.