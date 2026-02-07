Türkiye'de ve dünyada turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2026, 5-7 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açtı. Bu yıl 29'uncusu düzenlenen fuara, 29 ülkeden katılımcı yer aldı.

MALATYA (İGFA) - Turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan EMITT Fuarı'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi de açtığı stantla yerini aldı. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turizm profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda Malatya, sahip olduğu eşsiz doğal, tarihi ve kültürel değerlerle ziyaretçilere tanıtılıyor.

MALATYA TANITILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi standında, ziyaretçilere kenti tanıtıcı kitaplar, broşürler, afişler ve belediyeye ait bültenler dağıtılırken, Malatya'nın simgesi olan kayısı başta olmak üzere yöresel ürünler de ikram ediliyor. Standı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere, Malatya'nın turizm potansiyeli ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen turizm çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aktarılıyor.

EMITT 2026 kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin turizmden aldığı payı artırmak, Malatya'nın marka değerini güçlendirmek ve yerli-yabancı turist sayısını artırmak amacıyla yürüttüğü tanıtım faaliyetlerini uluslararası platformda sürdürmeye devam ediyor.