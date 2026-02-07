Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından düzenlenen 2. Denizli Komedi Sahnesi'nde kahkaha maratonu sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen festival kapsamında, 9 Şubat'a kadar ünlü isimler farklı mizah tarzlarıyla sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

DENİZLİ (İGFA) - Ünlü komedyen İlker Ayrık'ın sahne aldığı açılış programının ardından festival, Yunus Yılmaz, Özgür Turhan ve Ali Congun'un sahne performanslarıyla kahkaha dolu anlara ev sahipliği yaptı. Farklı mizah anlayışlarını sahneye taşıyan komedyenler, Denizlili sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Festivalin ilerleyen günlerinde sahne alacak sevilen komedyenler, farklı tarz ve anlatımlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.



Denizli Komedi Sahnesi'ne yoğun ilgi



Program kapsamında 7 Şubat'ta Miray Akovalıgil, 8 Şubat'ta Özge Özel ve Deniz Göktaş, 9 Şubat'ta ise Özlem Kosif sahneye çıkarak Denizlili sanatseverlerle buluşacak. Denizli Komedi Sahnesi, birbirinden farklı komedyenlerin sahne performanslarıyla 9 Şubat'a kadar mizah rüzgârı estirmeyi sürdürecek. Yoğun ilgi gösterilen festival gösterilerinin biletleri denizlikultur.com ve biletinial.com adresleri üzerinden temin edilebiliyor.

