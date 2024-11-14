Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin astronomik rakamlarla verdiği konserlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını ancak konser belediyeciliği yapmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan hesabını hukuk önünde sorarız" dediANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, yurt dışı ziyaretleri dönüşünde, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin astronomik rakamlarla verdiği konserlere yönelik düşünceleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben belediye başkanlığı da yaptım ama konser belediyeciliği yapmadım. Yapmanız gereken nedir? İstanbul'un dört bir yanını bir defa elinizdeki imkânlar neyse bunlarla her tarafı donatmak. Altyapıyı donatmak, üstyapıyı donatmak. Dikkat edin, benim belediye başkanlığımda çöp, çukur, çamur İstanbul'da yok edildi. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle. Biz çağrımızı vatandaşımıza yapıyoruz. Diyoruz ki aynı oyuna gelmeyelim ve emin adımlarla geleceğe yürüyelim."

Milletin bu belediye başkanlarına şehirlerine hizmet versin diye oy verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor. O eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor. Biz nereden seçilirse seçilsin yerel yönetimlerin milletin ihtiyaçlarını karşılamasını isteriz ve bunu amaç edinenleri destekleriz. Fakat şehirlerin hâli ortada. Millet hizmetsizlikten ne yapacağını şaşırmış hâlde. Bir de üzerine konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca olan vatandaşa oluyor. Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız. Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız" diye konuştu.