Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş.’nin lezzet durakları giderek büyüyor. Bu kapsamda farklı konseptte lezzet durakları ve sosyal alanlarını içeren Mahal Plus Sekapark’ta hizmete açıldı.KOCELİ (İGFA) - Her gün binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Sekapark’ın birinci etap Marina Sahili’nde tadilatı tamamlanan alan, Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından modern bir yaşam alanına dönüştürülerek "Mahal Plus" ismiyle yeniden halkın hizmetine açıldı.

Farklı konseptlerde birçok markayı tek çatı altında toplayan

Mahal Plus ile hem damak tadına hem de sosyal yaşamın dinamizmine hitap eden bir merkez oluşturuldu.

MAHAL PLUS’DA LEZZET DURAKLARI

Şehrin birçok noktasında hizmet veren Antikkapı A.Ş.’nin 107. şubesi olan Mahal Plus; 180 iç alan, 250 dış alan kapasitesi ile vatandaşlara geniş kapsamlı hizmet sunmaya başladı. Mahal Plus’un yanında Taze Kahve Değirmeni, Taze Kruvasan&Kahve, Sac Börek, Dondurma ve Kumpir aperatif atıştırmalık ve kısa molalar için tercih edilen duraklar oldu. Tamamlanma aşamasına gelen Mahal Toplantı ve Davet Salonu ise bölgenin ihtiyacını karşılayacak.

HER ZEVKE HİTAP EDİYOR

Şehrin yenilikçi ve modern kafe anlayışına yön veren, farklı ürün gruplarını barındıran konseptleriyle Darıca ve Çayırova’da hizmet veren Antikkapı A.Ş.’nin Mahal markası; Marina’da daha geniş bir ürün yelpazesi ile Plus olarak hizmetlerini sürdürecek. İzmit Mahal Plus restoran; et döner, pizza, hamburger, ızgara, dürüm ve salata gibi zengin menüleriyle dikkat çekiyor. Kahvaltıdan tatlıya, sıcak-soğuk içecek çeşitlerine kadar her zevke hitap eden Mahal Pulus, 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

KAHVEDE TAZELİĞİN YENİ ADRESİ

Kocaeli’nin sevilen markası “Taze”, sahildeki yeni noktasıyla taze kruvasan ve kahve keyfini Marina’ya taşırken yeni oluşumu ile taze kahve çekirdeklerinin doğrudan temin noktası oluyor. Türk kahvesi, espresso ve filtre kahve seçenekleri için özel olarak 3 farklı kahve çekirdeğini taze olarak kavuran Taze Kahve Değirmeni kahve keyfinin yanında aynı zamanda paketli satın alma imkânı da sunacak.

DAVET SALONU ÇOK YAKINDA HİZMETTE

Renkli sunumları ve zengin çeşitleriyle Mahal Plus’ın en serin tatlı köşesinde dondurma satışı da yapılıyor. Meze seçenekleriyle zenginleştirilen kumpir, ayaküstü atıştırmalık arayanlara pratik ve lezzetli bir alternatif sunarken, boşnak mutfağının sevilen lezzeti olan sac böreği için ise ayrılan özel alan ile özel ve toplu organizasyonlara ev sahipliği yapacak Mahal Toplantı ve Davet Salonu’nun ise çok yakında hizmete açılması planlanıyor.