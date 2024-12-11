Rock, Pop ve Arabesk türlerini harmanlayarak yayınladığı N’apim Tabiatım Böyle ve Maderzat şarkıları ile müzik sektörüne iki şarkı ile merhaba diyen Maderzat grubu, dijital listelere hızlı bir giriş yaptı.İSTANBUL (İGFA) - N’apim Tabiatım Böyle şarkısı Spotify Viral 50 listesine 1 numaradan giriş yaparak zirvenin sahibi oldu. Şarkı aynı zamanda Shazam Top 100 listesine de girerek büyük bir başarı elde etti.

Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılan proje için TikTok’ta sadece ilk hafta 20 binden fazla video çekildi ve paylaşıldı.

Listeleri alt üst eden ilk projeleri ile adını duyuran Maderzat, yepyeni üç şarkısını ise bugün yayımladı.