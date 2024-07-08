Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 17 ilçede hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurumları (MABEM) 2024 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte il genelinde tüm öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.MANİSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 LGS sonuçlarının açıklanması ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nun yayınlanmasıyla birlikte tercih yapma telaşı saran lise öğrencilerine MABEM’ler önemli bir fırsat sunuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 17 ilçede hizmet veren MABEM’lerde bulunan rehberlik birimleri ve uzman öğretmenler, tercih süreci boyunca il genelindeki öğrencilere danışmanlık hizmeti sağlayarak destek olacak. Hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler MABEM’leri ziyaret ederek destek alabilecek.

LGS sınavına girerek 229 puan alan Recep Yılmaz, öğretmenlerinden çok memnun kaldığını ve onların sayesinde doğru tercihler yaptığını söyledi. Recep Yılmaz'ın annesi Nilgün Yılmaz ise, “MABEM’in hizmetinden çok memnun kaldık. Hocalarımız çok ilgiliydi. Recep ile birebir ilgilendiler ve aldığı puana göre bizi yönlendirdiler. Öğretmenimiz de çok yardımcı oldu, fikir verdi bize ve onun önerdiği sıralamaya göre tercih yapacağız” dedi.

LGS sınavına girerek 1 yanlış ile 0,07 yüzdelik dilime giren İrem Toraman ise sınav sürecini şöyle anlattı:

"Genel olarak sınava çalışma sürecim, okul ve MABEM arasında mekik dokuyarak geçti. Hem okulda hem de MABEM’de gerçekten yardımcı oldular, özellikle seri deneme sınavlarında. Oradaki aldığım sonuçlar motivasyonumu artırdı. Evde ve burada çözdüğümüz testler ek kaynak olarak çok yardımcı oldu. Buradaki öğretmenler gerçekten iyi bir eğitim veriyor, özellikle koç öğretmenlerden Elif hoca bize çok destek oldu. Her konuda yardımcı oldu, gerektiğinde saatlerini ayırıp sorularımızı çözdü. MABEM’de aldığım eğitim neredeyse okuldakine denk diyebilirim. Bu kursu gerçekten tavsiye ederim, koç öğretmenler ve sınıfa giren ders öğretmenleri eksikliklerimi kapatmamda yardımcı oldular. MABEM’deki motivasyon ve arkadaşlık ortamı da gerçekten çok iyiydi. Seviye sınıfları sayesinde kendi seviyemizdeki insanlarla çalışma fırsatı bulduk, bu da çok faydalı oldu.”