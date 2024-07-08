Osmangazi Belediyesi, Avrupa Birliği hibe programlarından biri olan Erasmus+ Programı kapsamında hazırlanan School to Farm (Okuldan Çiftliğe) projesinin son ulus ötesi toplantısına ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin proje ortaklarından olduğu ve Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı tarafından ortaklaşa finanse edilen ‘School to Farm’ (Çiftliklerin ekolojik ve pedagojik bir eğitim ortamı olarak kullanılması, STEAM Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Modeli) projesi, çiftliklerde veya doğada mekana dayalı öğrenme aracı olarak kullanılacak disiplinler arası bir yaklaşım kullanarak benzersiz didaktik oyunlar ve ders müfredatı geliştirmek için tasarlandı. Proje; bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanata (STEAM) olan ilgiyi teşvik ediyor. “Okuldan Çiftliğe” projesi öğrenciler için gerçek ve sanal gerçekliğin kusursuz bir şekilde iç içe geçtiği yenilikçi bir eğitim projesi olarak ön plana çıkıyor.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Finlandiya’dan Polygonal Northoy, Yunanistan’dan Smart Umbrella şirketleri ile Polonya'dan Szkola Podstawowaz Oddsialami Dwujeycznymi ve Letonya’dan Grundzăles Pamatskola okulları olmak üzere 5 farklı ülkeden kurumların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar ile hazırlanan “School to Farm (Okuldan Çiftliğe) projesinin son ulus ötesi toplantısı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yapıldı. Proje Koordinatörü Katarzyna Łastawiecka yönetiminde gerçekleştirilen ve iki gün süren toplantılarda, yüz yüze ve çevrimiçi katılımlar gerçekleştirildi.

Proje, Ağustos 2024’de sonlanarak geliştirdiği kaynakları hizmete sunacak. Proje boyunca geliştirilen eğitim kaynakları, 12 modülden oluşan 48 saatlik 24 ders planını ve 6 adet dijital oyunu kapsıyor. Projenin sunduğu açık kaynaklara https://schooltofarm.com/ web sitesinden ulaşılabiliyor ve Proje Instagram/schooltofarm ve Facebook/SchooltoFarm sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonrasında proje ortaklarına Bursa’nın tarihi yerleri gezdirildi.