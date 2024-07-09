Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim desteği verdiği öğrenciler LGS Sınavında büyük başarı gösterdi. LGS’ye Büyükşehir’in desteği ile hazırlanan 1411 öğrenci, sınavdaki dereceleriyle göz doldurdu.MANİSA (İGFA) - MABEM'li öğrencilerin 104’ü LGS’nin Türkiye genelindeki en başarılı yüzde 10’luk diliminde yer aldı. 6 öğrenci yüzde 1’lik dilime; 10 öğrenci yüzde 2’lik dilime; 18 öğrenci ise yüzde 3’lük dilime girerek, Manisa’nın gururu oldu.

Öğrencilerin hayal ettikleri lise ve üniversitelere gitmeleri yolunda ışık olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), Liselere Geçiş Sistemi’ndeki (LGS) başarılarıyla Manisa’da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Manisalı öğrencilere hayal ettikleri okulların kapılarını aralayan MABEM’de öğrenim gören Yunusemre MABEM öğrencisi İrem Toraman yalnızca bir yanlışla 0,07’lik dilimde; Şehzadeler MABEM öğrencisi Doruk Arusan da iki yanlış yaparak 0,19’luk dilimde yer aldı. Bunların yanı sıra MABEM’de sınava hazırlanan 6 öğrenci yüzde 1’lik dilimde; 10 öğrenci yüzde 2’lik dilimde; 18 öğrenci yüzde 3’lük dilimde; 25 öğrenci yüzde 4’lük dilimde; 35 öğrenci yüzde 5’lik dilimde ve 104 öğrenci yüzde 10’luk dilimde yer alma başarısı gösterdi.