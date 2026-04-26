Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişimini kınayarak, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı kınadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayda Donald Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, demokrasilerde mücadelenin fikirle yapılması gerektiğini vurgulayarak, şiddetin hiçbir türlüsüne yer olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetimi ve Amerikan halkına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

