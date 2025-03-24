LÖSEV, lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklara ve ailelerine maddi ve manevi desteklerini sürdürüyorBURSA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, “Önce Çocuklar İyileşsin” çağrısıyla lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların tedavi masraflarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor.Aylık düzenli nakdi desteklere ek olarak, yüzlerce aileye 100 bin TL değerindeyardım çekleri iletilmeye başlandı. Türkiye genelinde başlatılan 100 bin TL’lik destek Ramazan ayı boyunca lösemi ve kanser ile mücadele eden yüzlerceaileye ulaştırılmaya devam ediliyor.

"Sizlerin sayesinde yalnız hissetmiyoruz"

LÖSEV tarafından 100 bin TL yardım yapılan Bursa’da yaşayan 4 yaşındaki Baran’ın annesi mücadelesini şu şekilde aktardı:“Tanımızı aldığımızda hastanedeki diğer hastalar sayesinde LÖSEV’i tanıdık, başvurduk. Ziyaretleri, destekleriyle LÖSEV yetkilileri bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her şey için Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum.Sizlerin sayesinde yalnız hissetmiyoruz.”

Bağışlar Hayat Veriyor

LÖSEV’e kayıtlı ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altı gelire sahip. Bu nedenle, bağışlar LÖSEV’in 110 bini aşkın lösemili ve kanserli çocuklara ve ailelerine; yetişkin kanser hastalarına hayat veriyor. Bu bağışlar ile yurtdışı gezilerinden eğitim masraflarına ilaçlardan yoğun bakım tedavilerine çocuklara ve ailelerine ulaştırılıyor. 1990’lı yıllarda lösemide tedavi başarısı yüzde 20 civarındayken günümüzde kişiye özel tedaviler, sağlıklı beslenme ve bakımla LÖSEV’in Ankara’daki LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi başarı oranı yüzde 94’e ulaşmış durumda. Söz konusu başarının, gönüllü ve bağışçılarının destekleriyle yüzde yüze ulaşması hedefleniyor. Daha fazla bilgi için www.losev.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.