LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden minikler Türkiye genelinde yapılan bayramlaşma etkinlikleri ile Ramazan Bayramını kutladı. Minik kahramanlar Buble Show gösterileri ile neşelendi.

İSTANBUL (İGFA) - LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleri Ankara Vakıf merkez olmak üzere ofislerin olduğu illerde bayramlaşma etkinlikleri ile bir araya geldi.

Ramazan bayramı kutlamaları için çocuklar ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilen gösteriler renkli anlara sahne oldu. Çocuklar, masal kahramanları ile eğlenirken aileleri de bir arada vakit geçirdi.

Bayramın ilk günü LÖSEV İstanbul Ataşehir ve Levent İrtibat Ofisleri tarafından; Anadolu yakasında Mercure Hotel Altunizade, Avrupa yakasında Mövenpick Boshporus İstanbul'da düzenlenen Bayram Programında çocuklar kostümlü gönüllülerle dans ederken, aileler ve yetişkin hastalar bayram şarkıları ile moral buldu.

Çocuklar için Bubble Show gösterisi gerçekleştirildi. LÖSEV Ailesi bayramlaşan çocuklar ve yetişkin hastalar yaşadıkları zorlu mücadeleyi bir an olsun unutup, keyifli anlar geçirerek hep bir ağızdan 'İyi Bayramlar' diledi.

LÖSEV yetkilileri yaptığı açıklamada, '28 yıldır her hastamızın mücadelesini kendi mücadelemiz bildik; maddi desteği manevi bir aile bağıyla taçlandırdık. LÖSEV ailesi olarak bu bayramda da kalbimiz birlikte atıyor. Tek bir ortak dileğimiz var: Sağlık ve iyilik. Bayramımız kutlu olsun' mesajı verdiler.

BAYRAM BOYUNCA SÜRPRİZ ZİYARETLER

Öte yandan LÖSEV Sosyal Hizmet ekipleri bayram boyunca Türkiye genelinde hastane ve sürpriz ev ziyaretleri düzenledi.

Tedavisi devam eden lösemi ve kanser hastası çocuklar ve refakatçi annelerine bayramlıklar ileterek, buruk bir bayram sevinci yaşamamaları için hastanelerde hem ziyaret edip bayramlaştı, hem de hediye ve sürprizlerle zorlu tedavi sürecinde moral verdi. Tedavisi evinde devam eden minikler ise kostüm giymiş gönüllüler eşliğinde ziyaret edildi.