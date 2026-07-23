LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Bursa İrtibat Ofisi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde özel bir etkinlik düzenledi. Kanser tedavisi gören ve tedavisini başarıyla tamamlayan çocuklar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilik mesleğini uygulamalı olarak deneyimledi.

BURSA (İGFA) - 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında LÖSEV tarafından düzenlenen buluşma etkinliğinde LÖSEV'e kayıtlı çocuklar ile gazeteciler eşleştirildi.

Her ekip, belirlenen bir konu üzerine haber içerikleri hazırlayarak kendi gazete sayfasını oluşturdu. Çocuklar haber üretim sürecini yakından tanırken; gazeteciler de mesleklerinin temel dinamiklerini, haber yazım tekniklerini ve saha deneyimlerini paylaşarak çocuklara rehberlik etti.

Çocukların hayal gücü ile gazetecilerin mesleki deneyiminin buluştuğu etkinlikte, birbirinden yaratıcı ve renkli gazete sayfaları ortaya çıktı. Gün boyunca hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşayan çocuklar, takım çalışması, araştırma ve ifade becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

24 Temmuz Basın Bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinlik, hazırlanan gazete sayfalarının incelenmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.