İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen 'Mor Baret-İnşaatta Kadın Gücü Programı' başladı. Erkek egemen inşaat sektöründe kadınların daha fazla yer almasını hedefleyen programın ilk etabında 12 genç kadın, altı ay boyunca eğitim, mentörlük ve saha deneyimiyle mesleğe hazırlanacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ, kadınların inşaat sektöründe daha fazla yer almasını desteklemek amacıyla 'Mor Baret-İnşaatta Kadın Gücü Programı'nı hayata geçirdi. Egeşehir AŞ ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında başlatılan programla, akademik bilginin saha deneyimiyle buluşturulması hedefleniyor. Program, Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının İnşaat Teknolojileri ve Geoteknik bölümlerinde öğrenim gören genç kadınlara yönelik hazırlandı. Altı ay sürecek bütüncül eğitim programına katılan 12 kadın stajyer, Menemen Konutları şantiyesi ile Çiğli'deki Egeşehir Laboratuvarı'nda eğitim almaya başladı. Mentörlük, uygulamalı eğitim ve saha deneyimini bir araya getiren program sayesinde katılımcılar mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken, iş yaşamına daha donanımlı hazırlanacak.

Projeyle, fiziksel çalışma koşulları ve toplumsal cinsiyet kalıpları nedeniyle kadınların en az temsil edildiği alanlardan biri olan inşaat sektöründe fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Kadın çalışan oranını sektör ortalamasının üzerine çıkaran Egeşehir AŞ, bu yaklaşımını 'İş'te Eşit Kadın Sertifikası' ile de tescilledi.

'İŞ HAYATINA MESLEKİ TECRÜBEYLE BAŞLAMALARI İÇİN YARDIMCI OLUYORUZ'

Program kapsamında deneyimlerini paylaşan katılımcılar ile şirket yetkilileri, uygulamanın kadın istihdamına ve inşaat sektöründe fırsat eşitliğine sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Menemen Konutları Projesi'nde kontrol amirliği görevini yürüten Tolgay Can, sektördeki kadın temsil oranına vurgu yaptı. Egeşehir'in bu tabloyu kadınların lehine değiştirmeye çalıştığını aktaran Can, 'Kadın çalışan oranını sektör ortalamasının üzerine taşıyoruz. Kadın istihdamına önem veriyoruz. Mor Baret Programı kapsamında şantiyemizde görev alan stajyer arkadaşlarımız, teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirme fırsatı buluyor. Onları yalnızca mesleki bilgiyle değil, saha deneyimiyle de iş hayatına hazırlıyoruz. Mezun olduklarında güçlü bir mesleki deneyimle çalışma hayatına adım atmalarını amaçlıyoruz' diye konuştu.

'AMACIMIZ ÖN YARGILARI KIRMAK'

Egeşehir Laboratuvarı'nda teknik şef olarak görev yapan ve stajyerlere mentörlük yapan Gökçenaz Kalbaz, programın genç kadınların sektöre uyum sağlamalarına önemli katkı sunduğunu belirtti. Kalbaz, 'Katılımcılarımızın çalışma ortamına uyum sağlamalarını destekliyor, farklı alanları tanımalarına ve kendi kariyer tercihlerini bilinçli şekilde yapmalarına rehberlik ediyoruz. İnşaat sektörü, kadınların çeşitli ön yargılarla karşılaşabildiği bir alan. Mor Baret Programı ile bu algının değişmeye başladığını göstermek istiyoruz. İlk etapta 12 kadın arkadaşımız programa katıldı. Onların ardından yeni katılımcılar da aramıza katılacak. Amacımız, kadınların sektörde karşılaştığı ön yargıları kırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek' dedi.