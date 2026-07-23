Ağrı'da Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, Aşağıkardeşli ve Atayolu köylerinde devam eden asfalt yol çalışmalarını yerinde incelerken, programa AK Parti Diyadin İlçe Başkanı Naci Kaya da eşlik etti.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçeye bağlı Aşağıkardeşli ve Atayolu köylerinde sürdürülen asfalt yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Korkusuz'a incelemeler sırasında AK Parti Diyadin İlçe Başkanı Naci Kaya eşlik etti. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Korkusuz, köy sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Naci Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda köylerin daha modern, güvenli ve konforlu ulaşım imkânlarına kavuşturulması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Kaya, yatırımlarda emeği bulunan kurumlara teşekkür ederek yapılan çalışmaların Diyadin'e ve köylerde yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Asfalt çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği duyuruldu.