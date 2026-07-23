Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinde gerçekleştirdiği klima denetimlerinde 186 aracı kontrol ederek, yönetmeliğe aykırı eksiklikleri bulunan 8 araca idari işlem uyguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların sağlığını ve güvenliğini önceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesi ve memnuniyet için konfordan taviz vermiyor.

Belediyeye bağlı ulaşım araçlarında konforu üst seviyede tutan Büyükşehir, özel halk otobüslerinde de aynı hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yaz dönemi denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, son olarak 186 araçta klima kontrolü gerçekleştirdi. Büyükşehir, kurallara uymayan 8 araca idari işlem uygulayarak bu konuda taviz verilmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu.

YOLCU KONFORU ÖN PLANDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında toplu taşıma hizmet kalitesini artırmak ve yolcuların konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla özel halk otobüslerine yönelik klima denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yapılan klima denetimleri sayesinde toplu taşıma araçlarında seyahat kalitesi artırılırken, özellikle aşırı sıcak havalarda yaşanabilecek sağlık risklerinin önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenli, sağlıklı ve daha rahat bir ulaşım hizmetinden faydalanması sağlanıyor.

OTOBÜSLER TİTİZLİKLE DENETLENDİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerde, araçların klima sistemlerinin etkin çalışıp çalışmadığı ile ilgili yönetmeliğe uygunluğu titizlikle inceleniyor.

Son denetimlerde toplam 186 özel halk otobüsü kontrol edilirken, klima sistemi çalışmayan veya yönetmelik hükümlerine aykırı eksiklikleri bulunan 8 araç hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulandı.