Yeşim Grup, sosyal sorumluluk bilinciyle toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor. Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği’nin (Bursa LÖDER) düzenlediği yeni yıl partisine katılan Yeşim Gönüllüleri, lösemi tedavisi gören çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü.BURSA (İGFA) - Yeşim Grup’un sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda Sosyal Sorumluluk Kulübü iş birliğiyle yürütülen “Dilek Ağacı” projesi kapsamında, Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukların yeni yıl dilekleri gerçeğe dönüştürüldü. Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER) tarafından düzenlenen yeni yıl partisine katılan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ve Yeşim Grup Sosyal Sorumluluk Kulübü Üyeleri çocuklarla bir araya geldi. Çocukların hayalini kurduğu oyuncaklar, Yeşim Gönüllüleri tarafından temin edilerek miniklere hediye edildi. Çalışanlarının gönüllü desteğiyle yürütülen proje aracılığıyla Yeşim Grup, lösemili çocuklara umut ve neşe dolu bir gün yaşattı.

Etkinliğin açılış konuşmasında, bu tür projelerin çocukların moral ve motivasyonunu artırmada çok etkili olduğunu belirten Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, “Amacımız, lösemi tedavisi gören çocuklarımıza bir günlüğüne de olsa hastalıklarını unutturmak, yeni yıla umut ve neşeyle merhaba demelerini sağlamak. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Yeşim Grup ve gönüllülerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yeşim Grup’un topluma değer katacak sosyal sorumluluk projeleriyle var olmayı önemsediğinin altını çizen Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise “Uzun yıllardır yürüttüğümüz ve artık firmamızın en güzel geleneklerinden biri haline gelen ‘Dilek Ağacı’ projesi, çalışanlarımızın gönülden desteğiyle her yıl daha da büyüyor ve anlam kazanıyor. Bugün burada, çocukların yüzlerindeki mutluluğa tanıklık etmek, bu projeyi hayata geçirmenin bizlere sunduğu en büyük ödül ve motivasyon kaynağı.” diye konuştu.

Etkinlik sonunda yeni yıl pastasını kesen çocuklar, patlamış mısır eşliğinde yüz boyama aktiviteleriyle eğlenirken müzik ve dans dolu bir gün geçirdi.