Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Globelink Ünimar dış ticarette en çok etkileşim kurduğu ülkeleri açıkladı. Buna göre şirket, 2024’ün ilk 5 ayında ihracatta en çok ABD’ye, ithalatta ise Çin’e yoğunlaştı. İSTANBUL (İGFA) - Küresel ticaretin bel kemiği olan lojistik sektörü, ihracatın artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Etkili ve verimli lojistik hizmetleri, ürünlerin dünya pazarlarına zamanında ve güvenli bir biçimde ulaşmasını sağlayarak ekonomik büyümeye ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkıda bulunuyor. Lojistik altyapısının güçlendirilmesi ihracatçıların rekabet gücünü artırırken, uluslararası pazarlara erişimi de kolaylaştırıyor.

2024’ün ilk 5 ayında ithalat ve ihracatta önemli gelişmeler kaydeden Globelink Ünimar’ın en fazla ihracat hizmeti verdiği destinasyonlar ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hindistan, Fransa, Birleşik Krallık ve Hollanda şeklinde sıralanırken, şirketin bu ülkelere en çok taşıdığı ürünler olarak ise makineler, hayvansal ürünler, demir çelik, tekstil, plastik, mobilya, halı ve kilim, kereste ve parke dikkat çekti.

Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, lojistik sektörü global ticaretin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Ürünlerin zamanında ve güvenli bir şekilde hedef pazarlara ulaşması, ithalat ve ihracatın başarısı için hayatı bir öneme sahip. Globelink Ünimar olarak, müşteri memnuniyetini ve süreçlerimizin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. En fazla ithalat ve ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında ABD, BAE, Suudi Arabistan, Fransa ve Hong Kong gibi ülkelerin yer alması bu çabalarımızın bir sonucu" diye konuştu.