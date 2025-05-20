İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği “Liselerde Bilim Uygulamaları Sergisi” Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü/Kampüs-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Öğrencilerin bilimsel düşünme ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları İlker Eraslan ile Hasan Vermez, İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Ali Can Güllü ile Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, Balçova İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Doğru, Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Ogün Derse, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığının vizyonu doğrultusunda, bu yıl ilk kez "Bilim Her Yerde" faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen program, öğrencilere bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, kültür, tarih, sanat, hukuk, politika gibi pek çok alanda farkındalık kazandırarak ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde yer alabilecek donanımı sağlamayı hedefliyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen ve Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrenciler “Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Ortak Temalar” başlıkları altında, yapay zekâ, nanoteknoloji, blockchain, biyomedikal cihazlar, demokrasi, psikoloji, medya okuryazarlığı, iklim değişikliği, siber güvenlik ve finansal okuryazarlık alanlarında yıl boyunca gerçekleştirdikleri projeleri sergilemek üzere bir araya geldi.

GENÇLERİMİZİN BAŞARILARI, MİLLETİMİZİN GURUR KAYNAĞI

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Balçova Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisiyle başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, projelere emek veren öğrencilerle gurur duyduğunu ifade ederek, “Bugün, Türkiye Yüzyılı’ nın teknoloji ve bilimle yoğrulmuş rüyasını gerçeğe dönüştüren gençlerimizin eserlerine şahitlik etmek için bir aradayız. Evlatlarımız bu projelerle yalnızca kendi geleceklerini değil, ülkemizin yarınlarını da inşa ediyor. Bayrağımızı uluslararası alanda gururla dalgalandıracak bu çalışmalar, ülkemizin bilimde ve teknolojide attığı güçlü adımların habercisidir. Bu toprakların yetiştirdiği değerli beyinlere rehberlik eden fedakâr öğretmenlerimizin sınıflarında filizlenecek fikir ve buluşlar, milletimizin istikbâlini tayin edecektir. Yapay zekânın hızla ilerlediği bu çağda, öğrencilerimizin ortaya koyduğu özgün çalışmalar, bizleri gururlandırıyor. Bu başarılar, yalnızca bizim değil, milletimizin de göğsünü kabartıyor. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak gençlerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle serginin hayata geçmesinde emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin fuaye alanındaki stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Program, Urla Yılay Hakan Çeken Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Çiğli Fen Lisesi ve Balçova Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisiyle devam etti.