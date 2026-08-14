Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Karar, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti.

Kurulun 6 Ağustos 2026 tarihli ve 11548 sayılı kararı, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, BDDK'nın 6 Ağustos 2026 tarihli toplantısında ilgili yazı ve eklerin incelendiği belirtildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.

Böylece BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin varlık yönetim şirketi olarak faaliyet yürütmesine yönelik izin, BDDK kararıyla sona ermiş oldu.