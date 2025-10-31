Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi, gençleri yaratıcılık ve toplumsal sorumlulukla buluşturuyor. Genel Yönetmen Arif Çorapçıoğlu, Artemis Lions Kulübü'nde düzenlediği toplantıda iki büyük yarışmayı ve çevre projesini duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - 11-13 yaş için 5 bin dolar ödüllü Barış Posteri, 14-18 yaş için Açlığa Son proje yarışması; Yeşil Adım ile her araç 5 fidanla doğaya nefes oluyor.

Uluslararası Lions Dernekleri, 2025-2026 hizmet döneminde gençlerin toplumsal duyarlılığını ve yaratıcılığını desteklemek amacıyla bu yıl da iki önemli yarışmayı hayata geçiriyor.

11-13 yaş arası çocuklar (16 Kasım 2011 - 15 Kasım 2014 doğumlular), barış mesajlarını renkli posterlerle anlatacak. Yarışmaya son başvuru 15 Kasım 2025 olarak açıklanırken, dünya birincisine 5 bin dolar ödül verilecek.

Bu arada 14-18 yaş arası lise öğrencileri (1 Ocak 2007 - 1 Haziran 2011 doğumlular) ise açlığa karşı yaratıcı çözümler geliştirecek. Bu yarışmanın başvuru tarihi de 1 Kasım 2025'ten olarak açıklanırken, başvuruların www.genclerdengelecege.org üzerinden alınacağı kaydedildi.

Özellikle iklim krizine karşı somut bir adım olan 'Yeşil Adım Projesi'ne değinen Genel Yönetmen Arif Çorapçıoğlu, 'Ege Orman Vakfı iş birliğiyle başlatılan bu proje, 1.Temmuz.2025-30.Nisan.2026 tarihleri arasında devam edecek ve fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbon ayak izini dengelemeyi hedefliyor. Her bir katılımcı araç için 5 fidan dikilerek karbon salımı dengeleniyor.Proje, 500 TL karşılığında satın alınan araç çıkartmalarıyla destekleniyor, her çıkartma 5 fidana hayat veriyor' dedi.

Çorapçıoğlu, bu girişimin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma vizyonunu taşıdığını ve Lions üyelerinin kolektif sorumluluğunu gösterdiğini belirtti.

Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç de konuşmasında, kulübün yıl boyunca toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik iyilik odaklı hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti.