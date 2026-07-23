Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık hasadının yoğun olduğu Yanıksayvant, Karapelit ve Kestanepınarı mahallelerinde Büyükşehir'in asfalt hamlesiyle 4 bin 400 metrelik grup yolu toplama döneminden hemen önce sil baştan yenilendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde asfaltlama programını Kocaali kırsalında sürdürdü.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun şekilde çalışan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgenin en büyük mahalleleri olan Yanıksayvant, Karapelit ve Kestanepınarı'nda kritik bir güzergahın yolunu sil baştan yeniledi.

Sakarya'da özellikle fındık hasadının en yoğun yapıldığı bölgelerden olan 3 mahallede toplamda 4 bin 400 metrelik hattı adeta tablo gibi işledi.

Karapelit'te 500 metre, Yanıksayvant'ta 2 bin 300 metre, Kestanepınarı'nda ise 600 metrelik güzergâh yepyeni bir üze kavuştu.

45 YILLIK SORUN BİTMİŞTİ

Ayrıca bölgedeki kritik bir geçiş noktası olan Uluçukur'daki 45 yıllık göçük ve heyelan tehlikesi sorunu ekiplerce bir süre önce çözüme kavuşturulmuştu. YOLBAK'ın bin 600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiği, çok sayıda mahalleye ve ilçeye ulaşımı sağlayan grup yolunda fındık sevkiyatı ve tarım faaliyetleri çok daha güvenli ve kolay şekilde yapılacak. Ekipler, şimdi ise yakın bir güzergâh olan Açmabaşı'nda çalışmasına devam ediyor.