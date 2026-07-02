Bursa Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde, FSM Hastane Alanı'nda sahne alan Levent Yüksel, dillerden düşmeyen şarkılarıyla festival ziyaretçilerine unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. Sanatçının hafızalara kazınan eserlerine alanı dolduran müzikseverler hep bir ağızdan eşlik ederken, festivalin beşinci akşamı müzik dolu anlara sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Levent Yüksel, konser boyunca 'Ya Sonra', 'İstanbul' ve 'Dedikodu' başta olmak üzere unutulmayan eserlerini seslendirdi. Festival alanında nostalji rüzgarı estiren şarkılar güçlü bir atmosfer oluştururken, sanatçının repertuvarı her kuşaktan müzikseveri aynı duyguda buluşturdu.

Sahne performansı boyunca dinleyicileriyle sıcak bir iletişim kuran Levent Yüksel, yıllara meydan okuyan şarkılarıyla festival ziyaretçilerini adeta geçmişten bugüne uzanan müzikal bir yolculuğa çıkardı.

Türk pop müziğine damga vuran eserlerin hep bir ağızdan seslendirildiği konser, duygusal anların yanı sıra coşkulu görüntülere de sahne oldu.

Bursa Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına uzanan zengin içeriğiyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Festival kapsamında önümüzdeki günlerde de birbirinden değerli sanatçılar, Bursa'da müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.