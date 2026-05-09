Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Koro Konseri büyük beğeni topladı.

ÇANKIRI (İGFA) - Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konser programında 14 türkü seslendirildi. Gece boyunca sahne alan orkestra ve koronun performansı, salonu dolduran sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen yaptığı konuşmada, türkülerin milletin hafızasını, acısını, sevincini ve kültürel zenginliğini geleceğe taşıyan en kıymetli miraslardan biri olduğunu ifade etti. Türk Halk Müziği'nin birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirten Esen, konserin hazırlanmasında emeği geçen koro şefi, orkestra ve tüm koristlere teşekkür etti.

Programa katılan vatandaşlar, seslendirilen türkülere eşlik etti.