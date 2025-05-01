Edirne'de Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, belediyeyi borçsuz hale getirdiklerini açıklarken, Temmuz ayında Halk Kafe'nin açılacağını, sosyal etkinliklerin ise devam edeceğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, düzenlediği basın toplantısında yıllık icraatlarını değerlendirdi.

31 Mart 2024’te göreve geldiklerinden beri şeffaf bir yönetimle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Geldi, Lalapaşa Belediyesi’ni Edirne’nin tek borçsuz belediyesi yaptıklarını belirterek, her yıl halkımıza hesap vereceklerini söyledi.

Başkan Geldi, İller Bankası’ndan bir yılda 13 milyon 140 bin TL hak ediş alınmasına rağmen yasal kesintilerle net 8 milyon 213 bin TL’nin belediyeye ulaştığını, bu kesintilerin yüzde 43’e vardığını belirtti.

Personel giderlerinin 10 milyon 155 bin TL olduğunu, buna rağmen 1 milyon 940 bin TL’lik açığa rağmen doğru ve tasarruflu yönetimle borçları kapattıklarını açıklayan Başkan Geldi, önceki dönemden kalan 1 milyon 143 bin TL’lik borcun tamamını ödediklerini, sadece prosedür gereği 84 bin TL’lik bir borç kaldığını kaydetti. Geldi, kendi dönemlerinde piyasaya olan 1 milyon 197 bin TL’lik borcun da kasada bulunan 1 milyon 84 bin TL ile kapatılabileceğini, böylece 113 bin TL borç kalacağını belirtti.

Lalapaşa meydanındaki kafeyi yenileyerek Temmuz’da “Halk Kafe” adıyla hizmete açacaklarını duyuran Başkan Geldi, ayrıca, 5 Mayıs’ta Kakava Festivali’ni kortej yürüyüşü ve konserlerle kutlayacaklarını, Ağustos’ta ise ilk kez “Lalapaşalılar Günü” düzenleyerek ilçeye gönül bağı olanları bir araya getireceklerini açıkladı.

Başkan Geldi, “Şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilikle Lalapaşa halkı için çalışmaya, üretmeye ve güzel bir gelecek kurmaya kararlıyız” dedi.