Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuzuyayla'da doğaseverleri 'Tür Say' etkinliğinde buluşturdu. 'Doğa Kocaeli' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Kuzuyayla'da doğa adım adım incelendi, bölgenin zengin ekosistemine ait çok sayıda tür fotoğraflanarak raporlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Doğa Kocaeli' etkinlikleri kapsamında 'Tür Say' vatandaş bilimi etkinliği, Kuzuyayla'da doğaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bioblitz olarak bilinen ve Türkiye'de 'Tür Say' olarak adlandırılan 'Vatandaş Bilimi' etkinliğinde 1400 metre rakımda bulunan Kuzuyayla'nın flora ve faunası oluşturan tüm canlılar (ağaçlar, çiçekler, mantarlar, böcekler, kuşlar, memeliler vb.) cep telefonlarına yüklenen 'inaturalist' adlı uygulamaya çekilen fotoğraflarla tür tanımı yapılarak gerçekleştirildi. Gün boyunca yapılan gözlemlerde bölgenin zengin ekosistemine ait çok sayıda tür fotoğraflanarak raporlandı.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE SAHA ÇALIŞMASI

Alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar; dürbün, böcek gözlem kutuları ve büyüteçler kullandı. 100'ü aşkın doğasever ile gerçekleştirilen etkinlik boyunca, 109 farklı tür kayıt altına alınarak 300'ü aşkın gözlem gerçekleştirildi. Kuzuyayla'nın eşsiz doğasında gerçekleşen etkinlikte çalışmalara, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Arda Acemi, Yaban Hayat Uzmanı Ümit Malkoçoğlu ve Ormanya Biyoloğu Dr. Recep Bakır rehberlik etti.

Kuzuyayla'da gerçekleştirilen doğa gözlemleri, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ümit Malkoçoğlu eşliğinde gerçekleştirilen kuş gözleminde, Kızılgerdan, Kara Kızılkuyruk, Sıvacı, Dağ Kuyruksallayan, Çam Baştankarası, Dağ Bülbülü ve Çütre gibi kuş türleri kayda geçirilirken, Dr. Recep Bakır eşliğindeki böcek gözleminde; Morimus Asper (teke böceği), Carabus scabrosus, Cantharis Fusca, Kafkas Fistosu, Diken Kelebeği İspanyol Kraliçesi ve Sarı Azamet gibi çeşitli eklembacaklılar da Kuzuyayla'da gözlemlenen türler arasına eklendi. Doç.Dr. Arda Acemi eşliğinde flora gözlemine çıkan doğaseverler; Şakayık, Gıvışkan, Küçük Kantaron, Sarı Çiriş Çobanpüskülü ve Kekik gibi çeşitli bitki türlerini gözlemleyip, kayıt altına aldı.

BÜYÜKŞEHİR'İN ÖRNEK PROJELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Doğa Kocaeli' etkinlikleriyle kent biyoçeşitliliğini kayıt altına alırken, yürüttüğü projelerle doğal yaşamın korunması ve çeşitliliğin artırılmasına da katkı sunuyor. Bu kapsamda Samanlı Dağları Kuzuyayla Geyik Salımı Projesi ile yaban hayatı popülasyonlarının desteklenmesi hedeflenirken, İzmit Körfezi ve Dereleri Balıklandırma Projesi ile sucul ekosistemlerin güçlendirilmesi ve balık popülasyonunun artırılması amaçlanıyor. Büyükşehir'in doğada ve denizde hayata geçirdiği bu çalışmalar, Kocaeli'nin zengin flora ve faunasına dikkat çekerek gelecek nesillere daha canlı, dengeli ve sürdürülebilir bir ekosistem bırakma hedefini ortaya koyuyor.