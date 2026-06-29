Bursa Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen Moda Tasarım Teknolojisi Alanı Giyim Üretim Temel Eğitimi Kursu ile El Sanatları Teknolojisi Alanı Hesap İşi ve Kanaviçe Kursu kursiyerlerinin hazırladığı çalışmalardan oluşan Yıl Sonu Sergisi, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Şukufe Hamdi Sami Gökçen Ek Binası'nda açıldı.

BURSA (İGFA) - Bir eğitim yılı boyunca özveriyle çalışan kursiyerlerin bilgi, beceri ve hayal güçlerini yansıtan çalışmalar; geleneksel el sanatlarının inceliklerini modern tasarım anlayışıyla buluştururken emeğin, sabrın ve üretimin değerini gözler önüne serdi. Giyim üretimi alanında hazırlanan çalışmalar tasarım ve uygulama süreçlerindeki yetkinliği ortaya koyarken, hesap işi ve kanaviçe alanında hazırlanan çalışmalar geleneksel nakış sanatlarımızın zarafetini ve kültürel mirasımızın zenginliğini yansıttı.

Sergide yer alan çalışmalar, kursiyerlerin eğitim süresince kazandıkları bilgi ve becerilerin somut bir yansıması olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Her biri titiz bir emeğin ürünü olan çalışmalar, hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişime, üretime ve kültürel değerlerin yaşatılmasına sunduğu katkıyı ortaya koydu.



25-30 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan sergi, geleneksel el sanatları ile giyim üretimi alanlarında ortaya konulan nitelikli çalışmaları sanatseverlerle buluştururken, kursiyerlerin yıl boyunca sürdürdükleri eğitim sürecinin başarılı sonuçlarını da gözler önüne serdi.