Sakarya'da şehir genelinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından Sapanca Gölü bir günde 8 santim yükselerek 29,24 metre seviyesine ulaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 29 Mart Pazar günü şehir genelinde etkili olan kuvvetli yağışa karşı sahada sürdürdüğü 24 saatlik mesai ile yağmur sularının kaynaklara eksiksiz şekilde iletilmesini sağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı ise; Hendek'in geneline toplam 60 kilogram, Taraklı'da 28 kilogram, Erenler'de 24 kilogram, Adapazarı ve Serdivan'da ise ortalama 23 kilogram olarak ölçüldü.

SAPANCA GÖLÜ'NDE 24 SAAT İÇİNDE 4 MİLYON METREKÜPLÜK ARTIŞ

SASKİ'den yapılan açıklamada, yaz aylarında altyapı hatlarında gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarının etkisiyle yağışın bereketinin kaynaklara eksiksiz şekilde ulaştırıldığı belirtildi. Bu sayede Sapanca Gölü bir günde 8 santim yükselerek 29,24 metre seviyesine ulaştı.

Yetkililer, 24 saat içinde gölde 4 milyon metreküplük su artışı yaşandığını vurguladı.