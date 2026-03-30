KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) iş birliğinde hayata geçirilen Bağ Projesi'nde kadın girişimci adaylar mülakat sürecinde tek tek dinlendi.

Kocaeli İzmit Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) iş birliğinde hayata geçirilen Bağ Projesi'nde mülakat süreci tamamlandı. Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla yürütülen projeye toplam 21 girişimci adayı başvuru yaptı.

Adaylar, mülakat sürecinde projelerini detaylı şekilde aktararak hem fikirlerinin uygulanabilirliğini hem de girişimcilik motivasyonlarını ortaya koydu.

EĞİTİM SÜRECİ DUYURUNUN ARDINDAN BAŞLAYACAK

Jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen girişimci adaylar 3 Nisan Cuma günü eğitim programına dahil edilecek. Katılımcılar eğitim süreci boyunca; finansal yönetim, pazarlama ve pazar analizi, şirket kuruluş süreçleri, devlet destekleri ve kişisel gelişim gibi birçok başlıkta alanında uzman isimlerden eğitim alacak.

BAŞARILI GİRİŞİMCİLERE MADDİ DESTEK SAĞLANACAK

Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar arasından yapılacak final değerlendirmesiyle dereceye giren girişimcilere maddi destek verilecek. Bu kapsamda birinciye 90 bin TL, ikinciye 70 bin TL ve üçüncüye 50 bin TL ödül sağlanacak.

Ödül desteğinden yararlanabilmek için katılımcıların eğitim programına eksiksiz katılım sağlaması ve işletmelerini kurarak vergi levhalarını sunmaları gerekecek.