15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılı kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dronlarla ışık gösterisi gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, bin 500 dron geceyi aydınlattı.

Gökyüzünde 10 dakika süren gösteride, milletin kahramanlığı ve direnişin sembol figürleri, dinamik ve akıcı koreografilerle vatandaşlara aktarılarak, görsel şölen oluşturuldu.

Gösteride, '15 Temmuz'un 10. yılında irade bizim, zafer bizim' yazısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi ve Türk bayrağı da gökyüzüne yansıtıldı.

Etkinlikte, darbe girişiminin kırılma anlarından olan, çıplak ellerin demir yığınlarına karşı kazandığı zaferi simgelemek adına, tankın karşısında duran Türk bayraklı insan silüeti de canlandırıldı.

Vatandaşlar gösteriyi, Üsküdar, Beşiktaş, Beylerbeyi ve Ortaköy gibi Boğaz hattındaki farklı noktalardan ilgiyle izledi.