Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valiliği himayelerinde; Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı organizasyonunda, Kütahya Belediyesi, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kütahya Kent Konseyi iş birliğiyle Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda açılan Kütahya Sergisi'ni ziyaret etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Şehrimizin köklü sanat mirasını ve kültürel birikimini yansıtan sergide yer alan çini, seramik ve el sanatları eserlerini tek tek inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kütahya'nın asırlara dayanan sanat geleneğinin farklı şehirlerde tanıtılmasının, kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.



Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya'nın sahip olduğu kültürel zenginliğin ülkemizin ortak mirası açısından da kıymetli olduğunu belirterek, bu anlamlı organizasyonda emeği bulunan tüm kurumlara ve katkı sunan sanatçılarımıza teşekkür etti.



Şehrin estetik anlayışını, el emeğini ve sanat geleneğini yansıtan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.