Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen ve kadınların kentlerde her alanda eşit, güvenli ve engelsiz bir şekilde yaşamasını hedefleyen Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı'nın 3. fazı kapsamında, Ankara'da çalıştay düzenlendi.

MERSİN (İGFA) - TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan ve 23 KDK belediyesinden daire başkanlarının katıldığı çalıştayda, program ortakları ve katılımcı belediyeler Kadın Dostu Kentler için taahhütlerini yineledi.

Çalıştaya Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da katılarak, Mersin Büyükşehir'in 'Kadın Dostu Kent' alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı ile programa katılan illerdeki son gelişmeler gözden geçirildi. Belediyelerde Yerel Eşitlik Birimleri kurulması ve güçlendirilmesi, Yerel Eşitlik Eylem Planları oluşturulması ve uygulanması ile ilgili süreçler değerlendirildi.

Belediyelerin kadın-erkek eşitliğine dair strateji ve politikalarının önceliklendirilmesi ve 25 il arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi adına oturumlar düzenlendi. Bu kapsamda belediyeler, KDK Programı kapsamında yürüttükleri çalışmalar ile iyi uygulama örneklerini de birbirleriyle paylaştı.

EŞİTLİK VİZYONUNUN KURUMSALLAŞMASI

2 gün süren çalıştayın açılışını, program ortakları UNFPA ve TBB'nin temsilcileri yaptı. Sözlerine Kadın Dostu Kent yaklaşımının yalnızca teknik bir başlık olmadığının altını çizerek başlayan TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, 'Kadın Dostu Kentler; belediyelerin tüm politika, bütçe ve hizmet süreçlerine eşitlik perspektifini entegre eden stratejik bir anlayıştır. Bu anlayışı hayata geçirmek için, konunun belediyelerde daire başkanlığı seviyesinde sahiplenilmesi ve kurumsal süreçlere dahil edilmesine ihtiyacımız var' dedi.