Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gebze Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Aşıklar Gecesi programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Prof. Dr. Oğuzhan Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, aşıklar tarafından seslendirilen türküler, deyişler ve atışmalar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biri olan aşık geleneğini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Kültürümüzün en önemli taşıyıcılarından olan aşık geleneğini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Duygusal ve coşkulu anların bir arada yaşandığı etkinlikte, geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Aşıklar Gecesi'nin, kültürel değerlerin korunmasına katkı sunan önemli organizasyonlardan biri olduğu ifade edildi.