Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Yaşlanma Politikaları' etkinliğinde, Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfus yapısı ve bu süreçte karşılaşılan hak ihlalleri çarpıcı verilerle ele alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, yaşlılık gerçeğinin kamusal akılla ele alınması gerektiğini belirterek, 'Buradaki tartışmalar biz yerel yöneticilere ışık tutacak. Çıkacak sonuçlar kamusal iyileştirmeler için çok kıymetli' dedi.



Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın da yaşlanma meselesinin önümüzdeki dönemin politikalarını belirleyecek en önemli geçiş dönemlerinden biri olduğunu vurguladı.





TÜRKİYE DÜNYANIN EN HIZLI YAŞLANAN ÜLKESİ

Programın ana konuşmacısı olan Prof. Dr. Özgür Arun, Türkiye'nin yaşlanma hızına dair verileri paylaştı. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 10'u aşarak 'çok yaşlı toplum' statüsüne girdiğini belirten Arun, temel sorunun yoksulluk olduğunu ifade etti.

Arun, 'Türkiye'nin sorunu yoksullaşarak hızla yaşlanmasıdır. Bugünün çocukları ve gençleri, mevcut sosyal güvenlik sistemi içinde emekli olamama riskiyle karşı karşıya' uyarısında bulundu.



Yaşlılara yönelik şiddet, ihmal ve istismar konularına da değinen Prof. Dr. Arun, 2025 yılında Türkiye genelinde 2205 hak ihlali tespit edildiğini, Bursa'nın ise İstanbul ve Antalya ile birlikte en çok ihlal yaşanan iller arasında yer aldığını belirterek, 'Türkler yaşlısını sever, Türkler yaşlısını korur diyemiyorum ben bu rakamları gördüğümde. Türkler yaşlısıyla savaşıyor diyor bu veriler. Üstelik bu hak ihlallerinin yarısı ölümle sonuçlanıyor. Yani her yıl binlerce yaşlı insan hak ihlali sonucu hayatını kaybediyor. Bu durum kültürel değil, yapısal bir sorun haline gelmektedir' diye konuştu.





MELİH ELAL OKUMA GRUBU İLE 'YAŞAMI OKUMAK'

Etkinliğin ikinci oturumunda, Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Melih Elal Okuma Grubu üyeleri, uzmanlarla birlikte interaktif bir çalışma gerçekleştirdi.

Uzm. Klinik Psikolog İpek Polat, Prof. Dr. Handan Can ve Prof. Dr. Erdoğan Kartal'ın eşlik ettiği oturumda, katılımcılar duygu durum kartları üzerinden paylaşımlarda bulundu. 'Dilek Ağacı' öyküsünün okunmasıyla devam eden bölümde; köklenmek, aidiyet ve yaşlılıkta hayata tutunma temaları üzerine katılımcılarla derinlikli bir sohbet gerçekleştirildi.