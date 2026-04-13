Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından Dünya Sağlık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar doğayla iç içe, spor dolu bir gün geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Atlı Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak hemşehrileriyle bir araya geldi.

SAĞLIK İÇİN HAREKET VURGUSU

Etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar ve belediye yetkilileri çeşitli aktivitelerle spor yaparak sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Program boyunca hareket etmenin hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerindeki olumlu etkileri ön plana çıkarıldı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: ' 'SPORCU KENT GEBZE' VİZYONUMUZU YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ.'

Başkan Büyükgöz, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, 'Sporu hayatın bir parçası haline getirmek ve 'Sporcu Kent Gebze' vizyonumuzu yaşatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sağlıklı bireyler, güçlü bir toplumun temelidir' ifadelerini kullandı.

SPORCU KENT GEBZE HEDEFİYLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gebze Belediyesi'nin sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinliklerine bir yenisi daha eklenirken, Sporcu Kent Gebze vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen programın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğü belirtildi. Bu tür etkinliklerin artarak devam edeceği ifade edildi.